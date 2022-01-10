Астана, 10 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана благодарность за быструю отправку в страну миротворческого контингента ОДКБ. Об этом он заявил 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан», — сказал Токаев.

Он отметил, что находился с Путиным на постоянной связи с первых дней террористической атаки на Казахстан. Токаев также поблагодарил «за политическое и даже боевое братство» президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане — это попытка государственного переворота.

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