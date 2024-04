Вашингтон, 10 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Magic Nipples вместе со своей командой пытается превратить популярную экшен-игру Half-Life в новое приключение дракона Спайро. О необычной разработке 10 января пишет издание Kotaku.

Кадр из игры Half-Life Игра с HD-текстурами

Глобальная модификация Half-Life: Year of the Dragon делает дракона Спайро (протагониста франшизы Spyro the Dragon) главным героем оригинальной Half-Life. Теперь летающая рептилия под управлением геймеров должна исследовать научную станцию «Чёрная Меза» и сражаться с захватчиками из других миров.

Kotaku отмечает, что модификация сильно меняет геймплей Half-Life, добавляя в него элементы платформинга и систему сражений из Spyro the Dragon. Сейчас проект находится на стадии активной разработки, а полноценный релиз должен состояться не раньше 2024 года.