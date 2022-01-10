Ульяновск, 10 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на магазин, из которого забрали дневную выручку и кондитерские изделия. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Восточные сладости

Преступление совершено в Железнодорожном районе. В полицию сообщили о разбойном нападении в один из магазинов и похищении денежных средств из торговой точки.

УМВД предварительно установило, что мужчина зашёл в магазин вечером и, угрожая ножом, потребовал деньги — продавщица передала дневную выручку.

«Перед уходом из магазина злоумышленник забрал коробку с кондитерскими трубочками», — говорится в сообщении.

В ходе следствия под подозрение попал ранее судимый безработный 34-летний ульяновец. В настоящее время он находится под арестом.

Полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года 44-летний ульяновец получил пять лет колонии за нападение на сотрудницу микрофинансовой организации, вынудив передать около 6 тыс. рублей. Фигурант уголовного дела ранее был судим за аналогичное преступление в Пермском крае.

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