Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В Новосибирске возбуждено и расследуется уголовное дело после гибели ребёнка во время пожара. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Пожар Mchs.gov.ru

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Установлено, что утром 3 января в пятиэтажном доме на улице Блюхера в Новосибирске произошёл пожар. Во время тушении обнаружено тело 11-летнего мальчика с термическими ожогами. Его родители госпитализированы в больницу, угрозы их жизни и здоровью нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.