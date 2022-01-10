Сеул, , 10:36 — REGNUM Правительство Южной Кореи работает над вопросом скорейшего возвращения самолёта южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, его пассажиров и членов экипажа из Казахстана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Самолет авиакомпании Asiana Airlines (сс) lasta29

Напомним, что самолёт, на борту которого находились 37 граждан Южной Кореи, прибыл в международный аэропорт Алматы 5 января и остаётся там по сей день, в связи с тем, что в день прибытия самолёта аэропорт был захвачен вооружёнными участниками беспорядков, вспыхнувших в Казахстане.

По сообщениям зарубежных СМИ, 9 января правительство Казахстана восстановило контроль над аэропортом, однако его работа так не возобновилась.

8 января министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл онлайн-совещание с южнокорейскими дипломатами, работающими в Казахстане. 9 января аналогичное совещание провёл замглавы МИД Чхве Чжон Мун.