Аксайский район, Ростовская область, 10 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате дорожной аварии на трассе М-4 «Дон» пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 10 января.

Donland.ru Трасса М-4 «Дон»

ДТП случилось примерно в 3:40 мск в Аксайском районе. Водитель Hyundai Accent, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с Chevrolet Aveo, который отбросило на барьерное ограждение. В результате пострадал водитель Chevrolet Aveo.

По данному факту организована проверка.