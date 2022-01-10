Москва, , 10:35 — REGNUM Во втором полугодии 2022 года доллар в РФ может подорожать до 80 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Банкрот

«Особенно экономически сложным и турбулентным будут весна и лето. Курс рубля во втором полугодии может приблизиться вплотную к отметке 80 рублей за доллар, — сказал Ордов. — Самым большим риском остается инфляция. Снизить ее необходимо, но ЦБ РФ явно не обладает всем необходимым для этого арсеналом. Более того, необходимость дополнительных социальных выплат приведет к росту инфляционного давления, и будет чудом, если по итогам 2022 года индекс потребительских цен составит менее 6%».

Как полагает экономист, с высокой вероятностью РФ ждет череда громких банкротств.

«Продолжится рост цен на рынке жилой недвижимости минимум на 10%. Коронавирус остается с нами еще минимум на год, поэтому экономическая стагнация практически неизбежна», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, что фондовый рынок готовит пришедшим туда жителям РФ.

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