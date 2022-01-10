Пекин, 10 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Китай по официальным данным в 2021 году выдал больше инклюзивных кредитов малым и микрофирмам к концу ноября 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, объем непогашенных кредитов, выданным малому и микропредприятиям составил 18,7 трлн юаней (около $2,94 трлн) на конец ноября, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным комиссии, в период с января по ноябрь прошлого года объем новых кредитов в юанях достиг 19,2 трлн юаней с акцентом на производство и строительство инфраструктуры.

Китай будет применять рыночно ориентированные подходы для усиления финансовой поддержки микро-, малых и средних предприятий, согласно решению исполнительного заседания Госсовета КНР, состоявшегося в прошлом месяце.