Столицу Еврейской АО возглавил 23-летний молодогвардеец
Биробиджан, 10 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Руководить Биробиджаном до выборов нового мэра города будет председатель городской думы столицы Еврейской автономной области, председатель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Антон Болтов. Он назначен исполняющим обязанности мэра согласно уставу города.
Антон Болтов сменил Александра Головатого, покинувшего кресло главы города 30 декабря по собственному желанию.
Он подчеркнул, что пришёл в политику из очень простой семьи благодаря участию в кадровом проекте «Территория действий».
Как сообщало ИА REGNUM, Антона Болтова избрали председателем гордумы Биробиджана 23 декабря. Мэр города Александр Головатый принял решения покинуть свою должность 14 декабря, после того, как город парализовало на три недели в результате обильного снегопада.