Биробиджан, 10 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Руководить Биробиджаном до выборов нового мэра города будет председатель городской думы столицы Еврейской автономной области, председатель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Антон Болтов. Он назначен исполняющим обязанности мэра согласно уставу города.

(сс) Rusik_z Биробиджан

Антон Болтов сменил Александра Головатого, покинувшего кресло главы города 30 декабря по собственному желанию.

«Согласно уставу Биробиджана в период отсутствия мэра и до выборов нового я действительно исполняю обязанности главы муниципального образования. Однако руководит мэрией и решает все хозяйственные вопросы первый заммэра, сейчас это Константин Ананьев», — пояснил Антон Болтов на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что пришёл в политику из очень простой семьи благодаря участию в кадровом проекте «Территория действий».

«По-моему, возраст — не показатель, я просто очень рано начал взрослеть», — также отметил исполняющий обязанности мэра Биробиджана.

Как сообщало ИА REGNUM, Антона Болтова избрали председателем гордумы Биробиджана 23 декабря. Мэр города Александр Головатый принял решения покинуть свою должность 14 декабря, после того, как город парализовало на три недели в результате обильного снегопада.