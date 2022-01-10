Москва, , 10:33 — REGNUM Многих граждан РФ, которые отнесли сбережения на фондовый рынок, в 2022 году ждет разочарование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Фондовый рынок

«Мировая экономика всё более походит на гейзерное поле, гидротермальная активность которого приводит к перегреву рынков и росту цен, — сказал Ордов. — После 2020 года можно с уверенностью утверждать лишь то, что мировая экономика более устойчива, чем мы представляли. Реальный рост ВВП приблизится к 3%, что будет благоприятно для большей части жителей РФ. Рост реальных доходов составит от 1% до 4%. Многих ждет разочарование на фондовом рынке, куда вложили свои сбережения более 15 миллионов граждан России. Многие станут жертвой паники в периоды обвального падения фондовых рынков минимум на 20−30%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году РФ испытает усиление санкционного давления.