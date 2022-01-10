Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Учащиеся только двух классов школ Санкт-Петербурга не вернулись с зимних каникул за парты. Причиной тому — ОРВИ и COVID-19. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

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Напомним, после более чем двух недель зимних каникул 10 января школьники возобновили очное обучение. Однако за парты вернулись не все. Учащиеся двух классов двух разных школ приступили к дистанционной форме обучения.

«На обучении с использованием дистанционных технологий временно находится два класса в двух школах (0,1% от общего количества классов в городе)», — заметили в комитете.

Отметим, что количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 1495 человек (0,27% от общего количества обучающихся).

«В связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыто четыре группы в трех детских садах», — добавили в комитете по образованию.

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