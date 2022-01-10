Брянск, 10 января 2022, 10:37 — REGNUM Новый штраф для взрослых, не следящих за своими детьми во время отдыха у реки, озера или водохранилища, вводится в 2022 году в Брянской области.
Взыскание предусмотрено законом «Об административных правонарушениях на территории Брянской области». Инициатором поправки выступила региональный уполномоченный по правам ребёнка Инна Мухина.
Штрафы для взрослых составят от 1 до 10 тысяч рублей. В первую очередь, это относится к купанию детей в запрещённых местах и выходу на тонкий лёд, сообщает «Российская газета».