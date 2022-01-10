Брянск, , 10:37 — REGNUM Новый штраф для взрослых, не следящих за своими детьми во время отдыха у реки, озера или водохранилища, вводится в 2022 году в Брянской области.

Выезд на лёд запрещён! 38.mchs.gov

Взыскание предусмотрено законом «Об административных правонарушениях на территории Брянской области». Инициатором поправки выступила региональный уполномоченный по правам ребёнка Инна Мухина.

Штрафы для взрослых составят от 1 до 10 тысяч рублей. В первую очередь, это относится к купанию детей в запрещённых местах и выходу на тонкий лёд, сообщает «Российская газета».