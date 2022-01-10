Владивосток, , 10:38 — REGNUM В полицию Владивостока поступило сообщение о том, что в забор детского сада в районе дома №11 на улице Волкова въехал автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

ДТП Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Читайте также: В массовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти погибли два человека

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, что 27-летний водитель автомашины марки Honda Fit, не справившись с управлением, совершил наезд на забор детского сада №173.

Пострадавших нет. Автомобиль отправили на стоянку временного задержания.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Составлены протоколы об административных правонарушениях. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

«В прошлом году мужчину 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Злостному правонарушителю могут назначить наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в массовом ДТП на трассе «Кола» в Ленинградской области погибли два человека.