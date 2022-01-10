Тула, 10 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Метеопредупреждение из-за снегопада объявлено на территории Тульской области до вечера 10 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды c 21:00 09 января до 21:00 10 января 2022 года на территории Тульской области ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад 5 января привёл к массовым авариям — на трассе «Дон» столкнулись более сотни автомобилей.