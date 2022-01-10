Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM Присутствие миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Казахстана не будет продолжительным. Об этом 10 января заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.

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«Миссия ОДКБ исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени. После стабилизации обстановки весь объединенный миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из нашей страны», — пояснил он в своём телеграм-канале.

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Карин также добавил, что силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах.

«Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера», — отметил он.

По его словам, переброска миротворческого континента ОДКБ позволила высвободить необходимые ресурсы и стянуть спецподразделения республики для контртеррористической операции в Алма-Ате и Алматинской области.

«В самой контртеррористической операции участвуют только казахстанские спецподразделения […], а также силы министерства обороны РК, которые зачищают террористические группы и бандформирования», — указал Карин.

Госсекретарь добавил, что принятое решение о привлечении миротворческого контингента ОДКБ направлено в первую очередь «на защиту суверенитета и укрепление целостности Казахстана».

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни января 2022 года в ряде населённых пунктов Казахстана начались акции протеста против существенного роста цен на сжиженный газ, которые быстро переросли в массовые беспорядки.

В настоящее время в Казахстане введено чрезвычайное положение, которое будет действовать по всей стране до 19 января.

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Напомним, силы ОДКБ в составе военнослужащих России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана вступили на территорию Казахстана после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.