Хасавюртовский район, Дагестан, 10 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. В результате столкновения с легковым автомобилем «ГАЗель» опрокинулась, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел днем 9 января на 12-м километре автодороги «Хасавюрт-Бабаюрт».

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Находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан» 57-летний житель Хасавюртовского района при развороте на дороге допустил столкновение с пассажирским автомобилем «ГАЗ 32 213» под управлением 64-летнего жителя Гумбетовского района. Микроавтобус опрокинулся от удара на припаркованный автомобиль «ВАЗ 21 124».«Погибших в ДТП нет, троих пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения. Информация предварительная, ведётся сбор материала», — говорится в сообщении МВД.

Как сообщили в МВД, авария с участием пассажирского микроавтобуса «Мерседес Вито» произошла 7 января в Малгобекском районе Ингушетии. В результате наезда автотранспортного средства на ограждение стационарного поста ДПС «Маяк-12» МО МВД России «Малгобекский», расположенный в п. Южный Малгобекского района, пострадал водитель иномарки, а его пассажир погиб.