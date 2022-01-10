Москва, , 10:29 — REGNUM В первый рабочий день года рубль относительно укрепляется в район 75,30 руб./доллар, но лишь по сравнению с драматичным падением 6 января ниже 77 руб. на пике остроты событий в Казахстане, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«В целом доллар находится на высоких уровнях около максимумов с ноября. Этому способствует определённая инерция и остаточное сохранение рисков, несмотря на стабилизацию в Казахстане.

Поддерживается доллар и его некоторым укреплением на мировом рынке в связи с курсом ФРС США на более жёсткую политику и сворачивание денежных стимулов.

Кроме того, инвесторы в напряжении из-за переговоров Россия-США 10 января по поводу положения вокруг Украины. Позиции сторон достаточно жёстки, компромиссы под большим вопросом.

В таких условиях на второй план уходит даже фактор повышения нефтяных цен с начала года с $77 к $82 за барлль нефти Brent. В другое время столь высокие котировки способны были бы более существенно поддержать рубль.

Экономический календарь на сегодня, 10 января, не предполагает выход значимой статистики, способной повлиять на курс. Наиболее вероятный диапазон котировок на понедельник: 75 — 75,7 руб./доллар», — считает эксперт.

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