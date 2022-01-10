Вашингтон, , 10:28 — REGNUM За прошедшие несколько дней сервису Steam удалось установить новый рекорд по количеству активных пользователей. Об этом 10 января пишет издание Eurogamer.

Steam Иван Шилов ©ИА REGNUM

Рекордный пик достиг отметки в 28 230 853 игроков. Отраслевой аналитик Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) отмечает, что большой прирост пользователей Steam каждый год происходит именно в январе — в период новогодних и рождественских праздников.

Также стоит отметить, что самыми популярными играми Steam за этот период стали CS: GO, Dota 2, PUBG: Battlegorunds и Apex Legends. Одиночных проектов в чарте не оказалось.

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