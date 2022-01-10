Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Неизвестно откуда взявшуюся «задолженность» по страхованию жилья в счётах жителей Санкт-Петербурга за электроэнергию объяснили техническим сбоем. Об этом сообщило АО ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» на своей странице в соцсети.

Yarregion.ru Квитанция

Некоторые жители Петербурга получили счета за электроэнергию за декабрь 2021 года с некоей задолженностью по добровольному страхованию жилья. Притом, что они не давали согласия на такое страхование. Это вызвало возмущение со стороны плательщиков, так как в личном кабинете на сайте компании мнимая задолженность также отображалась.

«Петроэлектросбыт» заявил, что этот инцидент является сбоем, и что при конечной оплате «задолженность» исчезает.

«Все начисления являются корректными. Это сразу видно в разнице суммы при нажатии кнопки «Оплатить», — заявили в компании.

На сегодняшний день технический сбой устранен. В «Петроэлектросбыте» призвали плательщиков не обращать внимание на распространение информации о необходимости подачи заявления на отказ от страхования. В компании пояснили, что эта услуга является добровольной, и поэтому не включается в квитанцию без согласия собственника.