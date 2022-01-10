Нижневартовск, Югра, 10 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) 10 января 2022 года «заминировали» школу №15. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

На пульт единой диспетчерской службы Нижневартовска утром 10 января поступил звонок о возможном минировании здания школы. Правоохранители незамедлительно провели оперативные мероприятия. Из средней школы №15 было эвакуировано 564 ученика и более 60 сотрудников.

«В настоящий момент обследование СШ №15 завершено. Дети вернулись в школу», — говорится в официальном сообщении горадминистрации Нижневартовска.

В мэрии отмечают, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о минировании: штраф увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы — с трёх до пяти лет.