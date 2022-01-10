Алма-Ата, Казахстан, , 10:27 — REGNUM В казахстанском городе Алма-Ата на двух рынках задержали более 200 человек, у них изъято оружие и угнанные автомобили. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе президента республики.

«В Алма-Ате в ходе отработок рынков «Барлык» и «Алтын Орда» задержаны 207 человек», — говорится в заявлении.

Там добавили, что у задержанных изъяты пять угнанных автомобилей, а также оружие, боеприпасы и щиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане силовики задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в республике беспорядками.

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