Екатеринбург, 10 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осудили водителя, который насмерть сбил свою девушку. В облпрокуратуре сообщили, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

1dzer.ru Суд

Инцидент произошел летом 2021 года. Екатеринбуржец ехал к своей девушке, которая ждала его у дома. Мужчина не снизил скорость, выехал на пешеходную дорожку и допустил наезд на свердловчанку. В результате она получила перелом костей черепа. Через три дня после происшествия девушка скончалась в больнице.

Водителя признали виновным в нарушении ПДД, которые повлекли смерть человека. Екатеринбуржцу назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Свердловчанин также не сможет управлять автомобилем в течении двух лет и шести месяцев. Кроме того, мужчина выплатит родственникам погибшей компенсацию морального вреда.