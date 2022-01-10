Мурманск, 10 января 2022, 10:26 — REGNUM В Мурманской области план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен почти на 74%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Чибиса, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Кольском Заполярье продолжает оставаться стабильной. Количество новых случаев в новогодние каникулы не превышало 110 в день, а в отдельные дни составляло менее 100.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в РФ составляет чуть более 62,5%.