Мурманск, , 10:26 — REGNUM В Мурманской области план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции выполнен почти на 74%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

«Хочу сказать спасибо жителям области, которые в праздники продолжали проходить вакцинацию, проявляя тем самым ответственность по отношению к своему здоровью, безопасности близких и окружающих. Таким образом, на данный момент привито более 342 тысяч жителей региона, это почти 74% от плана», — заявил глава региона.

По словам Чибиса, ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Кольском Заполярье продолжает оставаться стабильной. Количество новых случаев в новогодние каникулы не превышало 110 в день, а в отдельные дни составляло менее 100.

«Мы вошли в 2022 год достаточно спокойно. Надеюсь, что и после Нового года это положение сохранится. Но коронавирус никуда не ушёл, и те ограничения, которые существуют, пусть и минимальные, продолжат действовать», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в РФ составляет чуть более 62,5%.