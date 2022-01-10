Мельбурн, Австралия, 10 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл дело об аннулировании визы правительством Австралии и должен быть немедленно освобожден из-под стражи. Судья Энтони Келли распорядился отменить решение правительства страны об отмене визы гражданина Сербии, заявив, что она «была необоснованной». Об этом 10 января сообщил телеканал Nine News.

Новак Джокович

Австралийскому правительству теперь придется оплатить все расходы Джоковича.

Судья Келли вынес решение освободить Джоковича из-под стражи в течение 30 минут после судебного решения, которое было зачитано в открытом судебном заседании около часа назад на момент публикации новости.

Напомним, что на прошлой неделе виза Джоковича была аннулирована после того, как австралийские власти посчитали, что у него не было медицинских оснований для освобождения от вакцинации от COVID-19.