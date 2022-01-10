Мурино, Ленинградская область, , 10:31 — REGNUM Дорожное управление Ленинградской области «Ленавтодор» отправило в Санкт-Петербург на проверку проектную документацию на строительство областной части продолжения Пискаревского проспекта Петербурга в обход областного города Мурино. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«Дорожный год в Ленобласти стартовал с «правого» обхода Мурино. На проверку в петербургский филиал Главгосэкспертизы отправлена проектная документация на строительство областной части продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино с выходом на Токсовское шоссе. Она разработана по заказу «Ленавтодора», — рассказали в обладминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце прошлого года Ленобласть получила подтверждение выделения федерального финансирования на эту стройку в ближайшие два года, а также предоставления федерального инфраструктурного кредита в сумме 2,2 млрд рублей.

Обход Мурино будет построен в створе Пискаревского проспекта Петербурга, протяженность его петербургской части всего около 1 км. Большая часть обхода (почти 7 км), проходящая по территории Ленобласти, уже спроектирована.

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