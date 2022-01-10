Алма-Ата, Казахстан, , 10:33 — REGNUM Исполняющий обязанности акима (мэра) города Алма-Аты в Казахстане Бакытжан Сагинтаев заявил, что жизнедеятельность мегаполиса постепенно приходит в норму. Об этом сообщает 10 января пресс-служба акимата (мэрии).

Алма-Ата Алексей Евсеев

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Отмечается, что круглые сутки работает городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты. Все городские службы тесно взаимодействуют с Антитеррористическим центром.

«Все вопросы решаются согласованно, и постепенно город возвращается к нормальной жизни», — подчеркнули в мэрии.

И.о. мэра Сагинтаев призвал горожан сохранять спокойствие, выдержку и понимание. В мэрии добавили, что с улиц вывозят мусор, вернулись к работе около 80 супермаркетов, три крупных продовольственных рынка, около 70 АЗС, больше ста аптек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии подтвердили обстрел автомобиля с Бакытжаном Сагинтаевым во время беспорядков.

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