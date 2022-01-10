Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM В Екатеринбурге в первый учебный день эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №161 и школы №65. Об этом сообщают СМИ.

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Поводом стало сообщение о минировании. Информацию об этом подтвердили департаменте образования Екатеринбурга. Оказалось, что неизвестный отправил электронные письма о минировании учебных заведений.

Эвакуация детей и сотрудников началась в 9:30. Руководство школ проинформировало силовиков о происшествии. На месте работали кинологи с собаками, однако сообщения о минировании оказались ложными. Ученики гимназии №161 уже вернулись в учебное заведение, чтобы забрать свои вещи. Уроков у первой смены 10 января не будет. Занятия у второй смены пройдут по расписанию.