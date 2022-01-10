Село Светлогорье, Приморский край, 10 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края удовлетворил иск компании «Русский вольфрам» и взыскал с ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат» почти 178 млн рублей долга по договору аренды и проценты за пользование денежными средствами. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В пользу истца было взыскано 159 132 531 рубль 11 копеек задолженности по договору аренды и 18 836 906 рублей 95 копеек процентов за пользование денежными средствами.

В основе спора лежал договор аренды движимого и недвижимого имущества от июня 2013 года.

Напомним, дело слушалось с июня 2020 года. Неоднократно слушания откладывались для мирного урегулирования спора. Третьим лицом в деле участвовало ГУП «Примтеплоэнерго», которое является собственником ГОК.

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Помимо этого, осенью 2021 года министерство промышленности и торговли Приморья пыталось взыскать с ГОКа некую субсидию, но заявление арбитраж вернул истцу без рассмотрения из-за недочётов.