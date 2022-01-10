Бишкек, , 10:21 — REGNUM Краткосрочный отпуск взял с понедельника, 10 октября, президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом 10 января сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск», — говорится в сообщении.

Также указывается, что президент страны продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, а также поддерживает связь с руководством правительства Киргизии и другими государственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ вместо ушедшего в отпуск президента Киргизии Садыра Жапарова примет участие премьер-министр страны Акылбек Жапаров.