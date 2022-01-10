Мельбурн, Австралия, , 10:19 — REGNUM Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович выиграл дело в австралийском суде по поводу законности аннулирования своей визы и решения о депортации. Об этом 10 января сообщает Herald Sun.

Новак Джокович (сс) Yann Caradec

Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, который оспорил законность аннулирования визы, принятого ранее погранслужбой Австралии.

Согласно решению судьи, аннулирование визы Джоковича «не имело под собой оснований». Судья также постановил, что теннисиста должны немедленно выпустить из карантинного отеля и вернуть ему паспорт и личные вещи.

Напомним, Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Однако власти страны его задержали и поместили в карантинный отель из-за того, что он предоставил медотвод от вакцинации. После этого власти Австралии решили аннулировать его визу и депортировать из страны.

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