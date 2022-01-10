Новосибирск, , 10:26 — REGNUM В Новосибирской области продолжается снижение уровня заболеваемости COVID-19. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 10 января, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, за прошедшую неделю на территории области было выявлено 1844 случая заражения коронавирусом. Это на 23% или на 552 случая меньше предшествующей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области пока не предполагается введение каких-либо дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса.

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