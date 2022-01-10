Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии рождественские богослужения «в целом прошли хорошо», но «есть инцидент при допуске людей» в один из чебоксарских храмов. Видео было выложено в социальной сети и «похоже очень на провокацию». Такое мнение высказал 10 января глава республики Олег Николаев при обсуждении итогов новогодних каникул, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чебоксарах © ИА REGNUM

На заседании министр культуры Чувашии Светлана Каликова ограничилась статистикой проведения праздничных мероприятий, в том числе рождественских. После чего глава Чувашии Олег Николаев заострил внимание на одном из происшествий в Рождество.

«В рамках рождественских богослужений, в принципе, в целом мероприятия прошли хорошо, но в сети «ВКонтакте» есть инцидент при допуске людей в храм Святой Татианы. Похоже очень на провокацию, на группу людей, которая пришла подвыпившая. Тем не менее попросил бы в ситуацию вникнуть и отдельно мне доложить, в том числе довести информацию до митрополита», — попросил Олег Николаев, обращаясь к сити-менеджеру Чебоксар Денису Спирину.

Глава Чувашии также заметил, что «есть ложное мнение» о том, что якобы одна из городских чиновниц «ограничивала допуск людей в храм, ссылаясь на некие нормы». И высказал мнение, ссылаясь на опубликованное видео, что «группа людей, похоже, специально использовала ситуацию для того, чтобы привлечь к себе внимание и вывести людей на конфликт».

«Да, имело место быть. Я распишу ситуацию, вам доложу», — отреагировал Денис Спирин.