Глава Чувашии считает провокацией инцидент в храме на Рождество
Чебоксары, 10 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии рождественские богослужения «в целом прошли хорошо», но «есть инцидент при допуске людей» в один из чебоксарских храмов. Видео было выложено в социальной сети и «похоже очень на провокацию». Такое мнение высказал 10 января глава республики Олег Николаев при обсуждении итогов новогодних каникул, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На заседании министр культуры Чувашии Светлана Каликова ограничилась статистикой проведения праздничных мероприятий, в том числе рождественских. После чего глава Чувашии Олег Николаев заострил внимание на одном из происшествий в Рождество.
Глава Чувашии также заметил, что «есть ложное мнение» о том, что якобы одна из городских чиновниц «ограничивала допуск людей в храм, ссылаясь на некие нормы». И высказал мнение, ссылаясь на опубликованное видео, что «группа людей, похоже, специально использовала ситуацию для того, чтобы привлечь к себе внимание и вывести людей на конфликт».