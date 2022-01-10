Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 10 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На курорте «Эльбрус» в Приэльбрусье произошел пожар на одной из канатных дорог. Возгорание произошло ночью, на тушение пожара ушло почти четыре часа. Пострадавших в ходе ЧП нет, сообщили 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар

Информация об инциденте поступила в дежурную службу МЧС в 01:23 10 января. Как выяснилось, горел ангар обводной станции для стоянки кабинок канатной дороги. На тушение огня, который распространился на площади около 300 кв. м, были привлечены 31 человек и семь единиц техники.

«В 05:04 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В настоящее время курорт «Эльбрус» работает в штатном режиме, угрозы туристам нет, уточнили в АО «Кавказ.РФ». Также имеется информация, что пожар уничтожил запасные и неэксплуатируемые кабины канатной дороги, находившиеся в ангаре, поэтому для функционирования канатной дороги угрозы нет.