Владивосток, 10 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Во Владивостоке начата доследственная проверка по информации в социальных сетях о том, что в районе дома по проспекту Красного Знамени мужчина пытался совершить противоправные действия в отношении ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Похищение ребенка

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«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Лица, причастные к происшествию, установлены и доставлены для опроса в следственные органы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — пояснили следователи.

Известно, что мальчику, которого пытались похитить, 6 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке неравнодушный молодой человек 9 января предотвратил похищение ребёнка — приморцы обсуждают в сети происшествие в одной из многоэтажек города.