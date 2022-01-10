Уфа, , 10:18 — REGNUM Институт цифровой медицины Башкирского государственного медицинского университета открыли в Уфе. Об этом 10 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Телемедицина Mos.ru

«Это движение в сторону цифровизации и осовременения медицины. Это удаленные телекоммуникации, это возможность консультирования на расстоянии и оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям самых удаленных населенных пунктов нашей республики», — отметил он, сообщив, что медицинский университет развивается динамично, готовя хороших специалистов.

Хабиров напомнил, что в 2021 году в состав этого университета вошел Всероссийский центр глазной и пластической хирургии. В 2022 году завершится передача Уфимского НИИ глазных болезней со всей его ресурсной базой.

«В результате такой консолидации мы создадим у нас в республике мощный офтальмологический кластер. Это будет очень значимое событие для жителей, для всей отрасли, развития медицинской науки и практики», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разработали уникальную систему идентификации пользователей.