Симферополь, , 10:16 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 января. Это на два случая меньше, чем было подтверждено накануне, 9 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 484 человека», — уточнили в оперативном штабе.

За последние сутки выздоровевшими после ковида также признаны 54 человека. Зарегистрировано десять новых смертей среди пациентов с COVID-19.

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Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 127 681 человек, выздоровели 119 047 пациентов. За весь период скончались 4 518 крымчан с подтверждённым заражением коронавирусом.