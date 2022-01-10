Благовещенск, 10 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Во время приуроченных к Новому году и Рождеству праздничных дней в Амурской области стали реже гореть строения и автомобили. Так, в 2021 году пожарные потушили 89 пожаров, в 2022 — 71, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

12019 Пожар

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На пожарах погибли пять человек, были травмированы семь. Огнеборцам удалось спасти жизни троих жителей региона и имущество стоимостью более 30 млн. рублей.

Сотрудники ведомства тушили жилые дома, квартиры, надворные постройки, автомобили и гаражи. Чаще всего возгорания возникали из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности при пользовании печами и обогревателями, а также из-за неосторожного обращения с огнём. В подразделениях регионального ГУ МЧС в новогодние праздники дежурили более 400 сотрудников, в готовности находилось 190 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске днём 9 января загорелся деревянный одноэтажный шестиквартирный жилой дом. Из здания были эвакуированы пять детей.