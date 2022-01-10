Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали злоумышленника, который напал на водителя такси, избил его и угнал автомобиль. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Угон автомобиля Hdimagelib.com

Инцидент произошел 8 января в Московском районе Петербурга. В полицию обратился 26-летний таксист, который рассказал, что неизвестный избил его, завладел автомобилем Hyundai Elantra и уехал в сторону площади Победы.

«Чуть позже потерпевший с помощью технических средств обнаружил угнанную машину. По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж)», — сообщили в ведомстве.

Вечером 9 января у дома 15 по Пражской улице в городе Кудрово сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего гражданина. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом.