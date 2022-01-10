Барнаул, , 10:15 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 10 января 2022 года, протестированы за сутки 2576 человек, выявлены 285 новых носителей. Это на два человека больше, чем накануне, а тестов сделано на 2179 меньше.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 33 больше (всего 5930).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 542 (+55 за сутки) и 88 002 (+216 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 395 человек (+3 за сутки). Из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8278 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 122 612 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 105 256 (+254) человек.

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