Москва, 10 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. По своим макроэкономическим показателям позиция России является лучшей в мире. Об этом заявил российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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«У нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран: низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году», — пояснил в беседе с ТАСС Можин.

Он напомнил, что в 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, однако в 2021 году бюджет будет уже с профицитом. Кроме того, госдолг в России находится в пределах 20% ВВП, а накопления в Фонде национального благосостояния уже приближаются к 10% ВВП, то «есть чистый долг и того меньше», подчеркнул представитель РФ В Международном валютном фонде.

Также, по его словам, Россия крайне решительно действует в борьбе с инфляцией, к которой в РФ привели те же самые факторы, что и по всему миру.

«Приоритет у ЦБ правильный: надо задушить инфляцию, хотя это и бьёт по интересам тех, кто хочет иметь дешевый кредит», — подчеркнул Можин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах. По его словам, российская экономика «оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира», в том числе стран из G20. По прогнозам, добавил глава государства, рост ВВП РФ по итогам года составит примерно 4,5%, а рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 6%.