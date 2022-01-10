Москва, 10 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В данный момент в производстве АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева (ИСС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») находится 12 спутников «Глонасс», включая четыре космических аппарата новейшего поколения. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Роскосмоса.

vitalykuzmin.net Навигационный спутник «ГЛОНАСС-К»

«В настоящее время в производстве ИСС находятся восемь космических аппаратов «Глонасс-К» и четыре новейших спутника «Глонасс-К2», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что первый запуск спутника «Глонасс-К2» должен быть проведен в нынешнем году и добавляется, что по новому контракту ИСС должна создать 11 таких космических аппаратов, которые увеличат точность навигационных определений и обновить группировку системы ГЛОНАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее космонавты китайской миссии «Шэньчжоу-13» завершили в основном модуле китайской космической станции эксперимент по сближению и стыковке с грузовым кораблем «Тяньчжоу-2» в ручном режиме.