Москва, 10 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году в ходе реализации масштабной инвесторской программы завершена реконструкция восьми зданий бывших советских кинотеатров, сообщали в Стройкомплексе.

Брусника Строитель

По слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва на базе старых кинотеатров организуется сеть многофункциональных общественных центров шаговой доступности для жителей и с сохранением кинозалов.

Еще 15 кинотеатров находятся в разной стадии готовности. Бочкарёв уточнил, что ввод в эксплуатацию этих зданий намечен на 2022−2023 гг.

ИА REGNUM ранее сообщало, реконструкция кинотеатра «Киргизия» завершается на востоке Москвы.

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