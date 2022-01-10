Барнаул, , 10:12 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 10 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 167 520 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 741 человек.

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 56 518 жителей региона получили первую прививку (на 267 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 1 052 460 (+913 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 58 542 ревакцинированных (+95 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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