Челябинск, , 10:11 — REGNUM Главное управление МВД РФ по Челябинской области возглавил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Информация о нём размещена на сайте подразделения.

Михаил Скоков родился в 1968 на территории Ростовской области. В органах полиции работает с сентября 1990 года. Последним местом его службы была Северная Осетия. Там он в 2016—2021 годах возглавлял местное МВД.

Ранее челябинский главк возглавлял Андрей Сергеев. Его отправили на аналогичную должность в Северную Осетию.