Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбургской области в январе-ноябре 2021 года по причине коронавирусной инфекции умер 1471 человек, за этот же период 2020 года — 265. Рост составил 555,1%. Об этом сообщает Росстат.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 2021 году коронавирус идентифицирован у 1220 скончавшихся оренбуржцев. В 251 случае диагноз является предположительным.

За 11 месяцев 2021 года в 12 случаях COVID-19 назван не основной причиной смерти людей, однако оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В 2020 году зафиксировано 78 таких фактов.