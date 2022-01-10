Симферополь, , 10:09 — REGNUM Более чем на 14 часов был задержан рейс из Симферополя в московский аэропорт «Шереметьево» — самолёт, который должен был быть отправлен ещё днём 9 января, вылетел только ранним утром следующего дня. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Авиарейс должен был быть отправлен по расписанию 9 января в 14:10. Однако рейс задержали, в результате пассажиры смогли вылететь лишь в 04:30 10 января.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 января, в аэропортах Москвы было отменено и задержано более 40 авиарейсов, причины изменений в расписании не называются.