София, , 10:09 — REGNUM Консультационный совет по национальной безопасности (КСНБ) Болгарии приступил к рассмотрению вопроса о вступлении Албании и Республики Северная Македония в Европейский союз. Об этом 10 января сообщило «Радио Болгария».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, мероприятие организовано при непосредственном участии президента Болгарии Румена Радева.

«София заинтересована в интеграции Тираны и Скопье в ЕС, но способствовать этому она будет лишь при условии полного соблюдения прав проживающих в Албании и РСМ болгар», — отметил глава болгарского государства.

Предполагается, что заседание КСНБ в Софии продлится до 12 января. Детали форума не разглашаются.