Новосибирск, , 10:08 — REGNUM Новосибирск стал новогодней Столицей России. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

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«Первое, о чём хотелось бы сказать, Нижний Новгород отработал прекрасной командой, которой руководил лично губернатор! Он прекрасно понимает, что для продвижения региона нужны такие события! И в них надо вкладываться и морально, и материально! Команда мэра тоже великолепна! Глаза горят, работают 24 на 7! Вообщем, есть чему поучится! Но, мы обязаны сделать лучше», — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Нижнего Новгорода в Новосибирск прибудет символ новогодней столицы России. «Хрустальную снежинку» установят на Михайловской набережной.

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