Орландо, США, , 10:07 — REGNUM Американский комик и актёр Боб Сагет умер на 66-м году жизни. Об этом 10 января сообщил телеканал CNN.

Боб Сагет Кадр из видео на YouTube

Сагета нашли мёртвым в гостиничном номере в городе Орландо (штат Флорида), куда он приехал в рамках концертного тура.

Отмечается, что ранее полицейские получили сообщение о человеке без сознания в отеле. Они опознали его как Боба Сагета. Признаков насилия или употребления наркотиков не обнаружено.

Сагет стал известен в США после того, как сыграл главную роль в сериале «Полный дом». Также он был ведущим телепередачи «Самое смешное видео Америки» и занимался озвучкой сериала «Как я встретил вашу маму».